Des branches d'abricotier et de pêcher destinés aux soldats gardant la mer et les îles sacrées du pays. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Deux délégations, formées par des responsables du Commandement de la deuxième zone de la marine et des journalistes, entameront le 8 janvier une tournée d’environ deux semaines pour rendre visite aux militaires en poste sur la plate-forme DK1 et leur offrir des cadeaux du Têt.

Les délégations visiteront également des autorités locales et les unités installées dans le district de Côn Dao.

Les navires du commandement de la deuxième zone de la marine transporteront à leur bord des vivres, des aliments et des produits typiques du Têt traditionnel tels que "banh chung" (gâteau de riz gluant), confiserie, viandes de poulet, de porc..., ainsi que des livres et journaux.

Ces visites sont les activités annuelles traduisant l’attention accordée par les autorités et la population aux forces en poste dans les zones maritimes et insulaires du pays.

Les soldats embarquent les cadeaux avant le départ du navire. Photo: VNA

Depuis l’installation du complexe de plates-formes DK1 sur le plateau continental du Sud, les générations de cadres et de soldats du bataillon DK1 valorisent toujours les belles traditions de l’Armée héroïque. Ils se montrent solidaires dans le règlement de toutes les difficultés pour accomplir les missions de protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays qui leur sont confiées.

Créée le 5 juillet 1989 sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de Bà Ria-Vung Tàu, le complexe de plates-formes DK1 a deux missions : recherche scientifique et protection de la souveraineté sur la zone maritime du Sud-Est.

Le déploiement des plates-formes sur le plateau continental répond à la volonté du Parti et de l'État de développer une économie maritime et d’affirmer la souveraineté nationale sur le territoire maritime et insulaire. -VNA