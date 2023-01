L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, et des représentants de familles méritantes ou ayant eu de nombreuses contributions à la communauté. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire (Têt) 2023, l'ambassade du Vietnam au Cambodge, en collaboration avec l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge et Sacombank Cambodge, a organisé le 11 janvier à Phnom Penh un programme de remise de cadeaux à des personnes d’origine vietnamienne en situation difficile dans la capitale cambodgienne.



Le programme visait également à offrir des cadeaux à des familles méritantes ou ayant eu de nombreuses contributions à la communauté.



L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, et des dirigeants de Sacombank Cambodia ont remis 100 cadeaux du Têt d’une valeur totale de 100 millions de dongs à des personnes d’origine vietnamienne à Phnom Penh.



Selon Nguyen Nhi Thanh, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Sacombank Cambodia, à l’occasion du Nouvel An et du Têt 2023, Sacombank organise du 23 décembre 2022 au 14 janvier 2023 un programme d’assistance en faveur de personnes défavorisées dans 51 villes et provinces vietnamiennes, lao et cambodgiennes. Le coût total s’élève à plus de 7,8 milliards de dongs.-VNA