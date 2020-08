Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - Des pluies torrentielles et des orages survenus ces derniers jours à Ca Mau ont fait d'importantes pertes matérielles à cette province du Delta du Mékong, a annoncé le 3 août le Comité de pilotage provincial de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, de la recherche et du secourisme.

Les 2 et 3 août, les pluies torrentielles et les orages ont fait effondrer 11 maisons et endommagé 93 autres dans les districts de Tran Van Thoi, de Thoi Binh et de Dam Doi.

Depuis le début de l’année, les intempéries ont détruit neuf bateaux de pêche, fait cinq morts et deux disparus dans la province de Ca Mau. Les pertes matérielles sont estimées à environ 25 milliards de dongs.-VNA