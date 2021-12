Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - La province de Ca Mau dans le delta du Mékong s'efforce de remédier aux lacunes et aux limitations selon les recommandations de la Commission européenne (CE) en matière de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Les agences locales à tous les niveaux ont considéré la lutte contre la pêche INN comme une tâche importante, urgente et régulière. Ca Mau mobilise tout son système politique pour ce travail, se joignant aux efforts nationaux pour faire retirer le "carton jaune" de la CE et édifier un secteur de la pêche responsable et durable.

Selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, 99% des bateaux de pêche à Ca Mau de 15 m et plus ont installé des dispositifs de surveillance. La coopération des armateurs permet aux agences compétentes de surveiller plus facilement leurs activités et de mieux gérer les incidents.

Le président du Comité populaire provincial a ordonné aux forces compétentes de vérifier régulièrement le système de surveillance des bateaux, affirmant que toute violation doit être strictement traitée.

Le 23 octobre 2017, la CE avait émis un "carton jaune", en guise de premier avertissement, à l'encontre du Vietnam pour ses pratiques de pêche jugées illégales.

Ce « carton jaune » ne serait pas retiré tant que le Vietnam n’arrivera pas à résoudre la question de la violation par ses bateaux de pêche des eaux territoriales d’autres pays. -VNA