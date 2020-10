Photo d'illustration: Internet

Ca Mau (VNA) - Selon le Comité de pilotage de résilience aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage de la province de Ca Mau (Sud), les fortes pluies accompagnées d'orage survenues les 27 et 28 septembre ont endommagé de nombreux hectares de riz et de légumes de la province.

Concrètement, la province comptait au moins plus de 1.500 hectares de riz et de légumes dévastés, 1.270 hectares de rivages inondés.

En outre, 24 rues du centre-ville de la ville de Ca Mau et environ 24 km de routes dans les districts et communes ont été inondées; trois maisons ont été endommagées et un bateau de pêche a coulé. On estime les dommages à environ 1 milliard de dôngs (43.000 dollars).

Les localités de la province de Ca Mau surmontent de toute urgence les conséquences causées par les catastrophes naturelles, en se concentrant sur le soutien aux agriculteurs. -VNA