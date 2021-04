Ca Mau (VNA) - Ca Mau vise à former 140.000 personnes durant la période 2021-2025 pour avoir des ressources humaines hautement qualifiées.



Selon le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Ca Mau crée chaque année des emplois pour environ 38.000 travailleurs. Selon le vice-directeur de ce Service, Tu Hoang An, l’exportation de la main-d’oeuvre est une solution importante, contribuant à la réduction de la pauvreté durable.



Par ailleurs, Ca Mau s'associe avec des localités ayant un grand nombre d’entreprises et parcs industriels pour créer des emplois. Cependant, en termes de qualité de la formation professionnelle, Ca Mau a encore de nombreuses difficultés et lacunes, a affirmé Tu Hoang An.



Ca Mau compte près de 1,2 million d'habitants, dont la population active âgée de 15 ans et plus est d'environ 690.000 personnes. La population active est principalement composée d'apprentis qui se forment eux-mêmes.



Le directeur du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ca Mau, Nguyen Quoc Thanh, a déclaré qu'au début 2021, le taux de travailleurs qualifiés dans la province atteignait plus de 50%.



Selon Nguyen Quoc Thanh, pour faire face aux difficultés en matière de formation professionnelle, la province a proposé au gouvernement de publier une nouvelle politique relative à l'aide à la formation des travailleurs appartenant à des familles en difficultés ou issus de minorités ethniques.



Parallèlement, Ca Mau cherche à développer le réseau des établissements de formation professionnelle et à diversifier les formations tout en tenant compte des demandes de la société. -VNA