L'ouvrage primé de Bùi Quang Lam Truong lors du concours. Photo : WB/CVN

Hanoï (VNA) - Du 30 novembre 2020 au 20 janvier 2021, la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles (DGWB) a lancé le concours de conception de logo de 25 ans de sa présence au Vietnam (1996-2021), qui s’adresse à tous les étudiants vietnamiens.

Le concours a pour but de sensibiliser les jeunes vietnamiens à la relation de coopération développée entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles.



En ce qui concerne le contenu du concours, les candidats sont demandés de concevoir le logo qui exprime clairement la signification de 25 ans de partenariat entre Wallonie-Bruxelles et le Vietnam. Le logo doit être créatif, solennel, portant les particularités du Vietnam et de Wallonie-Bruxelles.



Avec ces critères, le logo de Bùi Quang Lam Truong, étudiant du Département d’électronique internationale de l’École supérieure de technologie internationale de Lilama 2, a été choisi comme le logo lauréat du concours. Le lauréat va obtenir une prime de 5.000.000 de dôngs, des cadeaux de promotion de DGWB et une attestation du concours pour ce premier prix.



Le logo lauréat porte les symboles du Vietnam et de Wallonie-Bruxelles. Il exprime l’image de Wallonie-Bruxelles et le Vietnam, main dans la main, avec l’espoir pour développer le partenariat d’une manière durable.



Par ailleurs, le jury a choisi deux logos de Dang Thi Huyên Trang et Pham Trân Huu Vinh, étudiants du Département de design graphique de l’Université Hoa Sen, pour le prix d’encouragement du concours. Les récompenses sont une prime de 1.000.000 de dôngs, cadeaux de promotion de DGWB et une attestation du concours.



Le logo gagnant sera utilisé par la DGWB au Vietnam comme identité visuelle officielle dans tous les événements en 2021.



Le Vietnam et Wallonie-Bruxelles continueront à se coopérer plus étroitement afin de renforcer profondément les relations bilatérales pour l’intérêt commun. -WB/CVN/VNA