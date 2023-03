Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Douze banques vietnamiennes figurent dans la liste des 500 banques les plus valorisées au monde en 2023, récemment publiée par Brand Finance, le premier groupe mondial indépendant d’évaluation de marques.

Il s’agit de Vietcombank, Agribank, BIDV, Techcombank, VietinBank, VPBank, MB, SHB, ACB, Sacombank, HDBank et VIB.

Selon Brand Finance, les banques vietnamiennes fonctionnent de manière plus sûre et transparente. Elles ne dépendent plus de la croissance du crédit et font preuve de résilience face aux risques, ce qui leur permet de suivre une croissance plus durable que les autres banques dans la région. Grâce aux efforts d’innovation pour répondre aux normes internationales, de nombreuses banques vietnamiennes ont réussi à ouvrir leur capital social aux investisseurs étrangers. -VOV/VNA