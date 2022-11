La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu le 3 novembre, à propos des informations sur la protection des citoyens vietnamiens après la bousculade mortelle d’Halloween à Séoul en République de Corée, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a précisé qu’on avait confirmé un citoyen vietnamien décédé et un autre blessé.



Immédiatement après avoir reçu l'information et suivant les instructions du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam en République de Corée a mis en œuvre de manière proactive et rapide de nombreuses mesures pour protéger les citoyens telles que visiter, rendre un hommage posthume et soutenir à répondre aux souhaits de la famille du citoyen décédé.



Le Thi Thu Hang a également annoncé que selon les informations de l'ambassade du Vietnam en République de Corée, dans l'après-midi du 2 novembre, le corps de la victime a été rapatrié. "Une fois de plus, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de la victime", a-t-elle déclaré.



Selon la porte-parole, actuellement, les unités du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade du Vietnam en République de Corée continuent de suivre de près la situation, de rester en contact régulier avec les autorités et la communauté vietnamienne et sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens au cas où d'autres victimes vietnamiennes seraient découverts.



Une cérémonie pour rendre un hommage posthume au citoyen vietnamien décédé dans la bousculade mortelle a eu lieu le 31 octobre à la maison funéraire de l'hôpital Bucheon en République de Corée. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a envoyé une couronne pour lui rendre un hommage posthume.

Au nom de l'ambassade du Vietnam, le ministre conseiller de l’ambassade du Vietnam en République de Corée Nguyen Viet Anh est allé présenter ses condoléances à la famille du défunt.

Dans la matinée du même jour, le département régional du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a adressé un message de condoléances à l'ambassade du Vietnam et a déclaré que le gouvernement sud-coréen fournissait tout le soutien nécessaire à toutes les victimes de cette tragédie. -VNA