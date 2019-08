Thua Thien - Hue (VNA) - L'organisation «Rencontre du Vietnam» a remis le 30 août dans la ville de Hue 213 bourses d’étude d’une valeur totale de 2,75 milliards de dongs (119.000 dollars) aux meilleurs étudiants de la province de Thua Thien-Hue (Centre).

S'exprimant lors d’une cérémonie de remise de ces bourses, le professeur Odon Vallet a exprimé le souhait que les étudiants fassent de leur mieux pour étudier et contribuer à la nation. Il a affirmé la poursuite de l’octroi des bourses aux étudiants vietnamiens.



Le vice-président du Comité populaire de la province, Nguyen Dung, a remercié les professeurs Odon Vallet et Tran Thanh Van, président de l'organisation «Rencontre du Vietnam", et son épouse pour leur assistance continuelle aux étudiants vietnamiens.



La bourse d'étude Odon Vallet est réservée aux étudiants vietnamiens depuis 2001. Plus de 36.000 bourses d'études d’une valeur totale de plus de 300 milliards de dongs ont été remises aux étudiants vietnamiens.

Ayant hérité de son père d’une fortune évaluée aujourd’hui à 100 millions d’euros, Odon Vallet, Docteur en droit, historien des religions et des civilisations, a décidé de placer ses deniers à la banque. Les intérêts annuels qui s’en dégagent servent à encourager de jeunes talents français et vietnamiens dans leurs études. En 1999, ce Professeur français a fondé la «Bourse Odon Vallet» pour la remettre aux élèves et étudiants brillants français, vietnamiens et béninois.

"Rencontres du Vietnam" est une association à but non lucratif, dont la mission est de développer l’échange et le partage d’expériences entre le Vietnam et le reste du monde dans les sciences et l’éducation. Elle a été fondée et est dirigée depuis 1993 par un Vietnamien résidant en France, le Professeur Trân Thanh Vân, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France. -VNA