Hanoi (VNA) – Le VN-Index figurait dans les trois premiers indices boursiers avec le meilleur gain la semaine dernière, tandis que de nombreux marchés boursiers asiatiques tels que Hong Kong, Shanghai ou les Philippines ont connu une semaine négative.

Le VN-Index figurait dans les trois premiers indices boursiers au cours de la semaine dernière. Source: StockQ





La couleur verte a couvert le marché boursier vietnamien la semaine dernière. Le VN-Index et l'UPCoM-Index ont clôturé 5/5 sessions, seul HNX a légèrement diminué lors de la première session de la semaine.



Cette reprise est considérée comme assez surprenante car la semaine dernière encore, tous les indices ont connu de fortes séances de correction. Le VN-Index a gagné un total de 41,22 points, ce qui équivaut à une augmentation de 3,25%, surmontant ainsi une forte résistance et clôturant à 1.310,05 points. L’indice HNX a augmenté de 4,33 % et s’est approché de la barre des 315 points. L’indice UPCoM a également bondi de 3,03 %.



En particulier, représentant le marché boursier vietnamien, l’indice HoSE s’est classé parmi les trois premiers indices boursiers, avec le meilleur gain la semaine dernière. Pendant ce temps, de nombreux marchés boursiers asiatiques tels que Hong Kong, Shanghai ou les Philippines ont connu une semaine négative et figuraient parmi les principaux perdants.



Les actions à grande capitalisation, notamment le groupe bancaire, a largement contribué à cette semaine de reprise.



L’action MSN de Masan a augmenté de 12,6%, établissant un nouveau sommet à 134.000 dongs/action. C’est aussi la “locomotive” de la croissance de l’indice. Deux des trois actions qui sont sur le point de rejoindre le panier VN-30, GVR et ACB, ont également augmenté de 8,7% et 9,5% respectivement. En plus de l’ACB, le groupe bancaire a contribué à 4 autres visages dans le top 10 avec des impacts positifs sur l’indice, dont VPB, TCB, MBB et VCB. De même, SHB et NVB étaient également les principaux tracteurs de l’indice HNX qui ont fortement progressé la semaine dernière.



D’un autre côté, les actions VNM, bien que activement négociées au cours de la semaine de correction du marché, ont rapidement perdu leur "halo" lorsque la couleur verte a recouvert le marché. Le cours de l’action du géant laitier a chuté de 1,7% et a été l’action qui a le plus "poignardé" le marché.



Le marché s’est fortement redressé dans le contexte où la situation épidémique au Vietnam est toujours compliquée. Mais à côté de cela, une nouvelle positive à la fois pour l’économie et le marché boursier, c’est que le représentant américain au commerce n’émettra aucune mesure de restriction commerciale pour les produits d’exportation du Vietnam, à la suite de l’accord conclu le 19 juillet dernier entre la Banque d’État du Vietnam et le Département du Trésor des Etats-Unis. – CPV/VNA