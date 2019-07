Une usine de Bosch dans la province de Dong Nai. Photo: Internet



Hanoi (VNA) – Bosch a l’intention d’investir au Vietnam plus de 100 millions de dollars à une usine spécialisée dans les solutions de transmissions de puissance, a annoncé Martin Fethke, directeur du Centre d’études et de développement des technologies automobiles du groupe allemand au Vietnam.

Selon lui, dotée des technologies 4.0, cette usine sera construite en cinq ans dans la province de Dong Nai (Sud) pour élargir la chaîne de production des transmissions de variation continue (CTV) et promouvoir l’automatisation de l’usine Bosch Powertrain.

Répondant aux besoins croissants du marché vietnamien en véhicules de transport public et en nouvelles solutions mobiles, Bosch a établi en 2018, une division régionale de motos et véhicules de sport électriques. Basée à Ho Chi Minh-Ville, cette division sert d’un centre d’expertise en moto de Bosch en Asie du Sud-Est.

Le Centre d’études et de développement des technologies automobiles Bosch au Vietnam a vu le jour en 2014 avec un capital de plus de 20 millions de dollars. Après cinq ans d’activité, ce centre dénombre plus de 70 ingénieurs spécialisés dans le développement des technologies, produits et solutions d’innovation automobile pour le marché domestique et étranger.-VNA