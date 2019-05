L’ambassadeur d’Autriche au Vietnam, Thomas Schuller Gotzburg (4e à partir de la gauche), et les responsables de la province de Lai Chau. Photo: VNA



Lai Chau (VNA) – Les autorités de la province de Lai Chau (Nord-Ouest) sont disposées à créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, notamment aux entreprises autrichiennes venant y investir.

C’est ce qu’a déclaré le président du Comité populaire de Lai Chau, Tran Tien Dung, en recevant mardi l’ambassadeur d’Autriche au Vietnam, Thomas Schuller Gotzburg, en visite dans la province afin de discuter de la coopération entre Lai Chau et les localités autrichiennes s'agissant du tourisme, de la formation professionnelle et de l’agriculture.

Tran Tien Dung a informé son invité de la situation socio-économique ainsi que des conditions naturelles, des potentiels et des avantages de sa province.

Lai Chau possède de nombreux potentiels et avantages dans le développement de l’hydroélectricité, la production de thé propre, l’agriculture et le tourisme, a-t-il fait savoir.

Le président du Comité populaire provincial a espéré que l’ambassadeur autrichien servirait de passerelle pour approfondir les relations entre Lai Chau et les localités, entreprises de son pays. Tran Tien Dung a également souhaité que l'ambassade d'Autriche continue de soutenir Lai Chau dans la présentation de ses potentiels et de ses atouts, l’attraction des investissements dans le tourisme.

Affirmant les belles relations entre l’Autriche et le Vietnam, l’ambassadeur Thomas Schuller Gotzburg a indiqué que la coopération bilatérale concernait divers domaines et que son pays comptait un certain nombre de projets d’investissement au Vietnam, dont la province de Lai Chau.

Les potentiels et atouts de cette localité vietnamienne devraient attirer une grande attention des entreprises autrichiennes, a-t-il dit, ajoutant que l’Autriche avait réalisé des programmes, projets d’investissement et d’assistance au Vietnam dans plusieurs domaines.

L’ambassadeur Thomas Schuller Gotzburg a affirmé qu’il appellerait les entreprises autrichiennes à venir sonder des opportunités d’investissement à Lai Chau.

A cette occasion, il a proposé aux autorités locales d’envoyer une délégation en Autriche. Et il présentera des entreprises autrichiennes souhaitant chercher des opportunités d’investissement dans le tourisme à Lai Chau. -VNA