Hanoï (VNA) - En janvier, les exportations de produits aquatiques étaient estimées à 730 millions de dollars, soit une augmentation de 60,8% en glissement annuel, selon les données du Département général des douanes citées par l’Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce.Selon les prévisions de l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en 2024, les exportations vietnamiennes de crevettes connaîtraient une augmentation de 10 à 15% par rapport à 2023, en particulier au cours du second semestre. La filière pangasius, elle, vise à 2 milliards de dollars d’exportations.Cependant, les tensions en mer Rouge entraînent des difficultés dans le processus de transport de marchandises d'exportation en général et de produits aquatiques en particulier, à mesure que les coûts de fret augmentent. C'est pourquoi, Nguyen Hoai Nam, secrétaire général adjoint de la VASEP, a déclaré que les entreprises souhaitaient recevoir plus d'informations sur la situation en mer Rouge afin d'être proactives dans la production et le commerce et espéraient recevoir un soutien des compagnies de transport maritime, car ces dernières constituaient l'un des les maillons importants des activités d’import-export.En outre, l'Association américaine des transformateurs de crevettes (American Shrimp Processing Association - ASPA) a récemment demandé une enquête antisubventions sur les crevettes importées du Vietnam et de certains autres pays, ce qui pourrait affecter les exportations de crevettes vietnamiennes au premier semestre 2024. –VNA