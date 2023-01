Se réunir en famille au Têt, une belle tradition des Vietnamiens. Photo : Minh Thu/CVN

Hanoï (VNA) - Depuis toujours, pour chaque célébration du Têt, les Vietnamiens ont pour tradition de rendre visite aux proches et enseignants, d’aller à la pagode ou au temple, de participer à des fêtes printanières, etc.



Le premier jour du Nouvel An est le Têt du père. Le deuxième est celui de la mère. Le troisième est dédié aux enseignants. Depuis des générations, en tant qu’enfants, nous devons tout d’abord nous souvenir de nos grands-parents, du côté paternel et maternel. Immédiatement après, nous célébrons la mémoire des enseignants, qui ont allumé le feu de la sagesse, illuminé les rêves et l’avenir, façonné les talents des jeunes. Si la grâce des parents est la naissance, alors les enseignants sont ceux qui ont le mérite d’apporter les connaissances.



Le premier jour du Nouvel An lunaire, les enfants et petits-enfants doivent se rassembler en grand nombre “à la maison du père” - la maison paternelle, pour honorer les ancêtres, les grands-parents et les parents. Le deuxième est le moment de rendre visite à l’entourage de la mère. Le troisième, il faut aller formuler les vœux du Têt aux enseignants.



Bien que la vie d’aujourd’hui ait beaucoup changé, à chaque Têt, la beauté de cette coutume s’exprime encore largement et de manière solennelle.



Aller à la pagode



Une particularité culturelle veut que nous nous rendions au temple ou à la pagode en début d’année pour souhaiter la chance et les meilleures choses pour l’année à venir.



Bon nombre de Vietnamiens ont d’habitude d’aller à la pagode au réveillon. C’est un moment spirituel fort. En rejoignant le flot de personnes se rendant à la cérémonie au début du printemps, nous pouvons ressentir l’harmonie entre le ciel et la terre.



Festivités printanières



Dans le trésor culturel du peuple vietnamien, les activités festives printanières sont typiques et présentes dans toutes les régions du pays. Ces festivités aident les gens à se souvenir de leurs racines.



Le Vietnam compte près de 8.000 fêtes qui se déroulent généralement au printemps. Elles ne sont pas ostentatoires et les organisateurs sont entièrement bénévoles. On peut citer parmi les plus célèbres les fêtes de la pagode des Parfums, du génie Giong (Hanoï) et de Lim (province de Bac Ninh, Nord).-CVN/VNA