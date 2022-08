Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville (Sud) et le Comité chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger de Hô Chi Minh-Ville ont affirmé vendredi 26 août poursuivre leur bonne coordination sur le travail à l’égard des Vietnamiens à l’étranger.

Le vice-président du Comité du Front de Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, Ngô Thanh Son, lors de la conférence à Hô Chi Minh-Ville, le 26 août. Photo : VNA

Les deux unités ont fait le bilan à mi-parcours de leur programme de coordination sur la période 2020-2024, traduisant pleinement la tradition de la grande solidarité nationale au service de la cause d’édification et de défense nationales.



Actuellement, ont été recensés plus de deux millions de ressortissants vietnamiens entretiennent des rapports avec Hô Chi Minh-Ville où plus de 50% des familles ont leurs proches qui résident à l’étranger.

Au cours de la période 2020-2022, les deux unités se sont coordonnées pour mettre en œuvre de nombreux contenus importants, tels que la promotion des activités d’information vers l’extérieur, la vulgarisation des lois et le conseil en matière de perfectionnement des politiques relatives aux ressortissants vietnamiens.

Le vice-président du Comité du Front de Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, Ngô Thanh Son, a souligné l’importance de renforcer le grand bloc de solidarité nationale, de susciter l’aspiration, de mobiliser les ressources pour développer le pays.

Affirmant que la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger est la partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam, les deux unités continueront de collaborer étroitement sur la période 2022-2024 pour divulguer les conclusions et programmes d’action des administrations centrale et municipale sur le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Elles se concentreront sur le règlement des questions liées aux droits des ressortissants et la diversification des aides en matière de préservation de la langue vietnamienne, de l’identité nationale chez les jeunes générations, ainsi que des formes de mobilisation des entrepreneurs, des intellectuels et des scientifiques vietnamiens résidant à l’étranger. – VNA