Hanoi (VNA) – Le géant de l’aéronautique Boeing chercherait le 15 octobre des opportunités de coopération avec ses partenaires vietnamiens pour développer une technologie aéronautique avec plus de sécurité, de durabilité et d’efficacité, similaire au partenariat avec Etihad Airways dans le dernier programme ecoDemonstrator.

Photo d’illustration: NDEL



Présentant les technologies de pointe testées dans ce programme, Douglas Christensen, responsable de programme pour l’éco-démonstrateur de Boeing, a déclaré que le programme pourrait accélérer le développement de nouvelles technologies, en assurant des vols plus sûrs - le noyau du partenariat entre Boeing, des compagnies aériennes et des agences gouvernementales.

L’ecoDemonstrator de Boeing pour 2020 se concentre sur quatre fonctionnalités principales qui visent à réduire la pollution sonore des avions dans les grandes villes du Vietnam telles que Hô Chi Minh-Ville ou Dà Nang, où les aéroports se trouvent dans la ville ou à proximité.

Deuxièmement, Boeing a développé une lumière ultraviolette qui désinfecte les cabines et cockpits sans avoir besoin de désinfectants conventionnels. Dans le cadre du programme ecoDemonstrator, l’entreprise a également testé un revêtement antibactérien pouvant être utilisé dans les zones fréquemment exposées de la cabine.

Troisièmement, Boeing a testé le système d’exploitation de l’espace aérien et l’itinéraire de vol, ainsi que le système de connexion des pilotes. Ces systèmes aideront à utiliser plus efficacement les aéronefs et leurs routes.

Quatrièmement, lors des vols d’essai sous ecoDemonstrator, Boeing a utilisé une combinaison de carburants conventionnels et durables, visant à réduire les émissions.

Boeing estime également que l’infrastructure aéronautique du Vietnam est capable de s’adapter aux nouvelles technologies afin de progresser vers le développement durable.

Au Vietnam, il existe de nombreux Boeing, en particulier le 787 Dreamliner qui est exploité par un certain nombre de compagnies aériennes nationales et internationales, offrant aux passagers un vol des plus silencieux et un rendement énergétique élevé.

Boeing attache une grande importance à son partenariat de développement technologique avec des partenaires et clients au Vietnam dans le cadre de son orientation vers une industrie aéronautique innovante, durable et efficace.

En cette période pandémie de Covid-19, à travers le programme ecoDemonstrator, Boeing a développé diverses nouvelles technologies de stérilisation. La société coopère également avec les compagnies aériennes pour étudier les mécanismes de transmission de la maladie, tout en fournissant des systèmes de purification de l’air en vol et en partageant des informations afin que les passagers se sentent en sécurité. – CPV/VNA