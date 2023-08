Photo : Vinfast

Hanoï, 8 août (VNA) – Les ventes de véhicules électriques de transport de passagers au Vietnam devraient au moins doubler cette année, selon BMI Research, une unité de recherche de Fitch Solutions."En 2023, nous nous attendons à ce que les ventes de véhicules électriques de transport de passagers augmentent de 114,8% d'une année sur l'autre pour atteindre environ 18.000 unités", indique le rapport de BMI. Plus précisément, les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pourraient augmenter de 104,4% par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 17.000 unités, selon le rapport.Le véhicule hybride rechargeable, ou PHEV, pourrait être multiplié par neuf d'une année sur l'autre pour atteindre près de 1.100 unités. "Nous prévoyons actuellement une croissance annuelle moyenne des ventes de véhicules électriques passagers au Vietnam de 25,8 % sur la période 2023-2032 pour atteindre un volume de ventes annuel d'environ 65 000 unités, contre 8.400 unités en 2022", a déclaré BMI.Le taux de pénétration des véhicules électriques pour passagers - défini comme les ventes de véhicules électriques pour passagers en pourcentage des ventes totales de véhicules de tourisme du pays - devrait augmenter à 13,6 % d'ici 2030, un bond considérable par rapport aux 2,9 % de l'année dernière.Selon BMI, le marché vietnamien des véhicules électriques pour passagers est actuellement dominé par VinFast, qui détenait plus de 50 % de part de marché en 2022. Le reste du marché est détenu par des marques chinoises. Une forte croissance des véhicules électriques devrait être alimentée par l'augmentation des livraisons de véhicules de VinFast, le fabricant local de véhicules électriques augmentant sa production tout au long de 2023. Des fabricants de véhicules électriques tels que VinFast, Wuling HongGuang, Skoda et Hyundai devraient générer une forte croissance du marché pour la période 2023-2032, a-t-il noté. – VNA