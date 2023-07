Le projet bénéficiera directement à 250.000 habitants du centre urbain de Vinh en réduisant les risques d'inondation et en améliorant la santé publique. Photo : VNA

Nghe An (VNA) - La Banque mondiale (BM) vient d’approuver un projet d’un montant de 129,6 millions de dollars pour renforcer la capacité de résilience aux inondations et améliorer des infrastructures d'assainissement, de transport et d'espace public dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre).



Ainsi, le projet bénéficiera directement à 250.000 habitants du centre urbain de Vinh en réduisant les risques d'inondation et en améliorant la santé publique.



Selon Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam, ce projet vise non seulement l’amélioration d’infrastructures mais aussi les conditions socio-économiques de la ville de Vinh. Le projet démontre l'engagement de la BM à aider le Vietnam à atteindre une urbanisation durable et une croissance résiliente au changement climatique, a-t-elle ajouté.



Selon la BM, pour améliorer le système de drainage, un nouveau réservoir de régulation sera construit pour stocker l'excédent d'eau de pluie. Le projet soutiendra également la conversion de terrains vacants des deux rives de la rivière Vinh en espaces verts publics tout en améliorant la collecte et le tri des déchets afin de réduire le volume de déchets plastiques déversés dans la rivière.



Auparavant, la BM avait approuvé un montant de 194,36 millions de dollars pour 4 centres urbains au Vietnam (Ky Anh à Ha Tinh, Tinh Gia à Thanh Hoa, Hai Duong et Yen Bai), afin de construire des infrastructures essentielles et de renforcer les capacités de planification urbaine au bénéfice d'environ 200.000 habitants dont plus de la moitié de femmes.



Fin 2021, la BM avait également fourni un financement de 126,9 millions de dollars pour aider à améliorer l'accès aux infrastructures et la connectivité ainsi que réduire les risques d'inondation dans le centre-ville de Vinh Long (Sud). -VNA