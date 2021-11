Cette année, les consommateurs semblent indifférents au Black Friday. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - De nombreux détaillants, unités de production et d'affaires... à Ho Chi Minh-Ville a choisi le 19 novembre pour lancer la saison des achats en réponse au Black Friday 2021. Cette activité prolonge jusqu'à la fin de novembre.

Cependant, ces derniers temps, une série de programmes de promotion appliqués à une variété de produits sur le marché de Ho Chi Minh-Ville se déroulaient en permanence. C'est pourquoi, lors du premier jour de la saison de promotion Black Friday 2021, le pouvoir d'achat n'augmente pas malgré une pléthore de produits à prix cassé.

Cette année, la date officielle du Black Friday est fixée au 26 novembre, mais en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, de nombreux détaillants, unités de production et unités commerciales ont démarré plus tôt et prolongent la saison de promotion.

Selon certains détaillants à Ho Chi Minh-Ville, le marché de la mégapole du Sud revient à une nouvelle normalité. Pourtant, les consommateurs sont déterminés à vivre avec la pandémie, ainsi, ils ont la tendance à serrer la ceinture.- VNA