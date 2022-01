Hanoi (VNA) – Le Vietnam a mis à l’honneur jeudi 13 janvier 21 collectifs et individus pour leurs contributions à la protection de la faune sauvage durant la période 2010-2020, lors d’une cérémonie organisée par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam.

Les collectifs et les individus mis à l’honneur lors de la cérémonie à Hanoi, le le 13 janvier. Photo : VNA

Les collectifs et les individus mis à l’honneur lors de la cérémonie à Hanoi, le le 13 janvier. Photo : VNA

Le professeur-Docteur Nguyên Quang Truong de l’Institut de l’écologie et des ressources biologiques, et le journaliste Vo Manh Hung du journal électronique Vietnam Plus relevant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) figurent parmi les personnes qui se sont illustrées dans la cause animale sauvage.La cérémonie a également distingué l’Institut de l’écologie et des ressources biologiques, le Centre tropical Vietnam – Russie, les Parcs nationaux de Pu Mat et Cat Tiên, l’Institut de recherche sur les pêches maritimes, la Compagnie à responsabilité des jardins zoologiques de Hanoi, l’Animals Asia, la Réserve maritime de Côn Co.S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Vo Tuân Nhân a mis en garde contre une forte détérioration des espèces sauvages et appelé au soutien et à l’engagement des organisations et des individus dans toute la société.Il s’est déclaré convaincu que non seulement les individus et les organisations qui ont soumis leur dossier de candidature au programme, mais de nombreux individus et organisations se consacrent aussi silencieusement à la conservation de la biodiversité et de la faune sauvage.Le responsable a exhorté les organisations et les individus à apporter de grandes contributions à ce travail et espéré que de plus en plus d’initiatives et de solutions de conservation seront formulées et appliquées pour protéger la nature et conserver la biodiversité du Vietnam. – VNA