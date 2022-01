Photo : VNA



Binh Thuan (VNA) – Binh Thuan a planté le 9 janvier un millier d’Hopea odorata dans la réserve naturelle de Ta Cu, commune de Ham Minh, district de Ham Thuan Nam.



Cette activité a été organisée par l’antenne provinciale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Binh Thuan, en collaboration avec les sociétés Viet Vision et Menard, dans le cadre du projet « Rừng Việt Nam » (Forêts du Vietnam).



Les arbres plantés seront surveillés et entretenus. Ils contribueront à la prévention de l'érosion, à l'accélération du processus d'altération des roches pour la formation des sols, la restauration de forêts, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique.



L’antenne provinciale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Binh Thuan compte travailler avec les sponsors pour continuer à planter en mai prochain 4.000 arbres Hopea odorata dans la réserve naturelle de Ta Cu.-VNA