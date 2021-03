Exploitation du thon pour exportation. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - La province de Binh Thuan (Centre) demande à ses localités et à ses organes compétents d'achever rapidement l'installation du VMS, un système de surveillance par satellite des bateaux de pêche, et de compléter les données des navires de pêche au service de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il s’agit des efforts de cette province visant à faire retirer le "carton jaune" de la Commission européenne à l'encontre des produits halieutiques du Vietnam.

La province a demandé au sous-département de la pêche de coordonner étroitement avec les gardes-frontières et le Bureau de représentation pour le contrôle de la pêche pour multiplier les contrôles et renforcer la gestion des bateaux de pêche. Des navires qui ne disposent pas de VMS ne seront pas autorisés à quitter le port.

Le sous-département de la pêche de Binh Thuan a activement travaillé avec les autres forces compétentes pour empêcher les navires de pêche locaux d'exploiter illégalement les eaux étrangères.

Depuis juillet 2019, aucun bateau de pêche et aucun pêcheur de la province n’a violé les eaux étrangères.

En février 2021, près de 93% des bateaux de pêche d’une longueur de 15 m et plus ont été équipés du VMS et 100% des bateaux de pêche d'une longueur de 24 m et plus l’ont déjà installé, selon le Service de l'Agriculture et du Développement rural de Binh Thuan.

En octobre 2017, le Vietnam a reçu un "carton jaune" de la Commission européenne pour ses pratiques de pêche jugées contraires aux normes européennes, ce qui a sérieusement affecté ses exportations vers le marché européen. Le gouvernement et les autorités locales font de gros efforts, prenant de nombreuses mesures drastiques pour améliorer la situation. -VNA