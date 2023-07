La 23e réunion du Comité du Parti de la province de Binh Thuan (14e mandat). Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - La 23e réunion du Comité du Parti de la province de Binh Thuan (14e mandat) a eu lieu le 30 juin pour évaluer la situation socio-économique, le travail d'édification du Parti au cours du premier semestre et définir des tâches pour le second.



Au cours du premier semestre, la situation socio-économique de la province a enregistré de nombreux points positifs. En effet, le taux de croissance du Produit intérieur brut provincial (GRDP) a atteint 7,76% par rapport à la même période de l'année dernière. La province est ainsi classée 11e sur les 63 provinces et grandes villes du pays en la matière.



Ces derniers temps, Binh Thuan a renforcé ses mesures de protection des ressources halieutiques et accentué sa lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) selon les conclusions d’une mission d'inspection de la Commission européenne. De plus, elle a poursuivi l’installation du système de surveillance des navires par satellite (VMS) sur les bateaux de pêche locaux. Jusqu'en juin 2023, sur les 1.948 navires de pêche d’une longueur de 15 mètres et plus en activité, 1.942 en étaient équipés, soit un taux de 99,7%.



Les activités de l'Année nationale du tourisme 2023 et l'ouverture des deux axes autoroutiers Vinh Hao - Phan Thiet et Phan Thiet - Dau Giay contribuent à dynamiser les échanges commerciaux, le développement des services, ainsi qu’à attirer des touristes, vietnamiens comme étrangers.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Thuan Duong Van An prend la parole. Photo: VNA

Entre janvier et juin, la province de Binh Thuan a accueilli 4,46 millions de visiteurs, représentant 66,38% du plan fixé, soit une augmentation de 86,36% par rapport à la même période de l'année dernière. Les recettes touristiques ont atteint 11.348 milliards de dongs, représentant 68,78% de l'objectif fixé pour l'ensemble de l’année.



Lors de la réunion, les participants ont également défini des tâches et solutions clés pour atteindre les objectifs de développement socio-économique pour les six derniers mois de l'année. Notamment, ils ont insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme de décaissement d'investissements publics ainsi que l'avancement de projets déjà lancés tels que le pont de Van Thanh et la zone industrielle de Son My 1, etc.



La province encourage et crée des conditions favorables aux entreprises touristiques pour investir et diversifier leurs programmes et produits touristiques, afin de se préparer activement à l'accueil de visiteurs vietnamiens et étrangers, notamment pendant la haute saison touristique estivale et lors de la Fête nationale du 2 septembre. -VNA