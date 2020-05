Binh Thuan (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Binh Thuan a annoncé le 7 mai une situation d'urgence en raison de la sécheresse de niveau 2 dans la localité.

Photo : VNA

La province de Binh Thuan demande au service provincial de l'Agriculture et du Développement et aux agences, unités concernés, aux Comités populaires des districts, chefs-lieux de continuer à mettre en œuvre des solutions urgentes pour prévenir et lutter contre la sécheresse, la pénurie d'eau et l'intrusion saline….

Dans le même temps, le service de l'Agriculture et du Développement rural coordonne avec d'autres services, secteurs et localités pour identifier les zones touchées par la sécheresse, mettre immédiatement en œuvre des plans pour faire face aux catastrophes naturelles causées par la sécheresse de niveau 2.

La province renforce la propagande et encourage les habitants à utiliser l'eau économiquement; mettre immédiatement en œuvre des mesures d'adaptation pour faire face à la sécheresse et au manque d'eau dans la région.

Au début 2020, Binh Thuan a été frappée par une sécheresse causée par le changement climatique, laquelle a entraîné ensuite une pénurie d'eau potable dans de nombreuses zones. La pénurie d'eau a provoqué de graves intrusions salines dans la plupart de la province. Cela a affecté la production agricole de la région, menaçant la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, les activités des ménages et les activités de production de près de 98.000 personnes locales. -VNA