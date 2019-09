Des fauteuils roulants sont présentés aux personnes handicapées de la province de Binh Phuoc lors d'une cérémonie tenue le 24 septembre. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - L'Association de patronage des patients pauvres de Hô Chi Minh-Ville et l’association Latter Day Saint Charities (États-Unis) ont offert 77 fauteuils roulants à des personnes handicapées de la province de Binh Phuoc, dans le sud du pays.

Lors d’une cérémonie organisée le 24 septembre par les deux organisations et le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, les fauteuils roulants d’une valeur de plus de 282 millions de dôngs (près de 12.200 dollars) ont été livrés directement aux bénéficiaires.

Walker King, un représentant de l'association Latter Day Saint Charities, a déclaré que son organisation mettait en œuvre plusieurs projets de soutien aux personnes handicapées vietnamiennes.

Il a ajouté que les fauteuils roulants avaient été achetés grâce aux dons des philanthropes du monde entier, qui souhaitaient aider les moins fortunés.

Actuellement, quelque 8.300 personnes handicapées bénéficient de l'assistance sociale à Binh Phuoc, dont près de 2.370 se trouvent dans une situation particulièrement défavorisée. -VNA