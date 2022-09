Des représentants de Binh Phuoc participant au webinaire. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - Dans l'après-midi du 29 septembre, le Comité populaire de la province de Binh Phuoc (Sud) s'est coordonné avec la compagnie générale Becamex IDC pour organiser un webinaire avec des entreprises taïwanaises.



Ce webinaire consacré à la promotion des investissements taïwanais à Binh Phuoc a vu la participation d’autorités provinciales et de représentants de plus de 80 entreprises à Taïwan (Chine).



Lors du webinaire, la présidente du Comité populaire de Binh Phuoc, Tran Tue Hien, a déclaré que sa province et la compagnie générale Becamex IDC saluaient toujours les investisseurs taïwanais. Elle a appelé les grands groupes comme les PME taïwanais à investir davantage à Binh Phuoc, notamment dans les industries de haute technologies, l’agroalimentaire, etc.



La province s’engage à améliorer son climat d'investissement ainsi que ses mécanismes pour encourager les investissements sur son sol, a-t-elle souligné.



Actuellement, la province de Binh Phuoc compte 13 parcs industriels d'une superficie totale de 6.061 hectares, avec un taux d'occupation de 53,5%.



Parmi les grands parcs industriels locaux figure le complexe industriel et urbain Becamex - Binh Phuoc dans le district de Chon Thanh. Après quatre ans de mise en œuvre, ce parc industriel a attiré 54 projets sur une superficie totale de 2.450 hectares, avec un capital total de près d’un milliard de dollars.



Dans un avenir proche, Becamex IDC continuera à développer le parc industriel et résidentiel de Dong Phu, qui s’étendra sur des milliers d'hectares. -VNA