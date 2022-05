Binh Phuoc (VNA) - Les gardes-forestiers du district de Dong Phu, province de Binh Phuoc (Sud), ont reçu le 25 mai un loris paresseux pygmée - une espèce menacée de disparition.



D'un poids de 0,5kg, ce petit animal rare et précieux a pour nom scientifique Nycticebus pygmaeus. Il a été trouvé dans la prison d'An Phuoc située dans le district de Phu Giao, province de Binh Duong (Sud).



L'animal recevra les meilleurs soins avant d'être relâché dans la nature.

Un loris paresseux pygmée a été remis aux gardes-forestiers du district de Dong Phu. Photo: VNA





Ces dernières années, l’habitat des loris au Vietnam s’est rapidement et gravement détérioré en raison de la déforestation et de la chasse menée par l’homme. Selon le Comité de gestion de la réserve naturelle de Xuân Liên (province de Thanh Hoa, Centre), les loris paresseux pygmées (Nycticebus pygmaeus) et les loris lents (Nycticebus bengalensis) sont tous inscrits dans le Livre Rouge du Vietnam de 2007 et doivent être sérieusement préservés.



Le loris paresseux pygmées a un dos jaune et une douce fourrure brune foncée. Ses grands yeux sont entourés par des cercles brunis. Cette espèce se nourrit souvent dans la nuit : elle mange des fruits, plantes pelées, insectes, œufs, et des petits oiseaux... Le loris paresseux pygmée vit seul ou en petit groupe de 3-4 individus et s’abrite dans plusieurs lieux dans les forêts du Centre et du Sud du pays : dans les souches d’arbres, les buissons, les lisières ou les champs de montagne. -VNA