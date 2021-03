Lors du procès. Photo : VNA



Binh Phuoc (VNA) - Le 11 mars, le Tribunal populaire de la province de Binh Phuoc (Sud) a ouvert le procès en première instance contre quatre personnes pour “actes visant à renverser l’administration du peuple” selon l’article 109 du Code pénal de 2015.



De 2015 à 2019, Vu Thi Kim Phuong (51 ans, domiciliée à Binh Phuoc) s’était renseignée sur l’organisation réactionnaire en exil “Gouvernement national provisoire du Vietnam”, dirigée par Dao Minh Quan. Elle avait incité Le Van Lac, Nguyen Thi Kim Duyen et Le Van Sang à recueillir des votes pour Dao Minh Quan pour que ce dernier retourne au Vietnam, renverse l’Etat de la République socialiste du Vietnam et établisse un nouvel Etat dirigé par lui-même. Ces gens avaient recueilli une liste de 1.595 personnes inscrites comme membres pour participer à un référendum.



Lors du procès, Vu Thi Kim Phuong a été condamnée à 13 ans de prison et cinq ans de placement sous surveillance une fois sa peine d’emprisonnement terminée. Le Van Lac a écopé de sept ans de prison et deux ans de placement sous surveillance; Nguyen Thi Kim Duyen, six ans de prison et deux ans de placement sous surveillance; Le Van Sang, cinq ans de prison et deux ans de placement sous surveillance. -VNA