Le chat sauvage avant son relâchement dans la nature. Photo : VNA

Binh Phuoc (VNA) - Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des créatures du Parc national de Bu Gia Map, en collaboration avec les Gardes forestiers de Bu Gia Map - Phuoc Long, province de Binh Phuoc (Sud), a relâché un chat sauvage et un Serpentaire bacha dans la nature.Il s’agit d’espèces figurant sur la liste des espèces menacées, précieuses et rares nécessitant d’une protection prioritaire selon le décret 06/2019 ND-CP du 22 janvier 2019 du gouvernement.Ces deux animaux avaient remis volontairement aux organes compétents par des habitants de la commune de Bu Gia Map, district éponyme.-VNA