Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) – La province de Binh Phuoc (Sud) a lancé un appel à des fonds d’investissement dans 62 projets d'un montant total de plus de 23,5 milliards de dollars pour la période 2021-2030.

Binh Phuoc appelle les investisseurs à se tourner vers le développement des infrastructures de ses zones industrielles et résidentielles ; les secteurs de la transformation des noix de cajou, du bois et du caoutchouc ; les industries auxiliaires ; la construction de marchés et de centres commerciaux ; le secteur agricole ; les projets d'énergies renouvelables, de traitement de déchets solides...

La province se concentre sur le projet de construction de la zone industrielle et résidentielle de Dong Phu qui nécessite un investissement de 5 milliards de dollars, le projet de centrale photovoltaïque d’un capital de 2,4 milliards de dollars dans le district de Loc Ninh ...

Binh Phuoc compte 13 zones industrielles d'une superficie totale de 4.686 ha, la zone économique du poste frontalier de Hoa Lu de plus de 28.000 ha et 9 clusters industriels.

Bénéficiant d'un important fonds foncier et d'un bon réseau routier, la province de Binh Phuoc est actuellement considérée comme une zone stratégique et est en train de devenir un moteur de développement de toute la région Sud-Est. -VNA