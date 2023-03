Photo: modèle d'usine LEGO a commencé la construction au parc industriel VSIP III. Photo: VNA Binh Duong (VNA) – La province de Binh Duong (Sud) a connu un changement positif dans les flux d'investissement direct étranger (IDE) avec un nombre plus élevé de projets répondant aux critères de la localité en matière de haute technologie, de valeurs économiques élevées, de respect de l'environnement et de moins d'intensité de main-d'œuvre, selon le secteur provincial d Plan et de l'Investissement.

Parmi les projets d'IDE exceptionnels répondant aux critères de développement économique vert de Binh Duong, le projet de construction d’une usine du groupe Lego, d’une valeur de plus d'un milliard de dollars, devrait être opérationnelle en 2024.

Preben Elef, vice-président du groupe Lego, a déclaré que cette usine serait le premier projet neutre en carbone de Lego développé dans une direction verte, durable et respectueuse de l'environnement.

L'usine n'a aucune émission de carbone, utilisant l'électricité provenant de sources renouvelables fournies par la ferme solaire à côté de l'installation, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle est construite selon la norme Leed Gold - un standard de qualité nord-américain délivré aux bâtiments durables et créé par le US Green building council (USGBC) en 1998, contribuant à l'objectif de réduction des émissions de carbone de 37%.

De même, le groupe danois Pandora a investi 100 millions de dollars dans une usine de bijoux à Binh Duong, également au standard Leed Gold.

Le groupe SEP de la République de Corée prévoit également d'investir 200 millions de dollars dans le premier complexe industriel neutre en carbone spécialisé dans l'industrie de la chaussure avec une infrastructure de réduction de carbone au Vietnam, qui couvre 180 hectares dans le cluster industriel de Tam Lap 2, dans le district de Phu Giao.

Nguyen Van Hung, président de la Compagnie générale d'investissement et de développement industriel de Binh Duong (Becamex IDC), a déclaré que sa société et la compagnie singapourien Sembcorp Development LTD venaient de signer un contrat pour la construction de cinq zones industrielles vertes, intelligentes et durables au Vietnam avec un investissement total d'environ 1 milliard de dollars.

Les investisseurs singapouriens ont manifesté leur intérêt à investir dans des infrastructures durables et des énergies renouvelables au Vietnam, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif ambitieux du pays de zéro émission nette en 2050.

Vo Van Minh, président du Comité populaire de Binh Duong, a déclaré que la localité se concentrait sur le développement de l'industrie verte et à haute valeur ajoutée, ainsi que sur les zones urbaines, de services et de logistique en association avec les objectifs de transformation numérique et d'économie numérique.

La province a également élaboré une stratégie de croissance verte, qui se concentre sur l'écologisation des secteurs économiques, la promotion de la consommation durable et l'amélioration de la sensibilisation des entreprises et des particuliers à la réduction des émissions, améliorant ainsi les conditions de vie des résidents locaux face aux impacts du changement climatique, a-t-il déclaré.-VNA