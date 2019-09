Binh Duong (VNA) - Située au nord de Hô Chi Minh-Ville, la province de Binh Duong s’internationalise de plus en plus. Son objectif : devenir une province intelligente et mettre en œuvre sa stratégie intitulée «Binh Duong Navigator 2021».

Le Forum de coopération économique pour l’Asie Horasis 2018 dans la province méridionale de Binh Duong. Photo: VNA

En 2018, Binh Duong a été reconnue comme l’une des 21 collectivités locales dans le monde à avoir adopté une stratégie de ville intelligente performante. C’était une première pour le Vietnam.La même année, la province a accueilli deux événements internationaux majeurs, une conférence de la World Technopolis Association et un forum économique pour l’Asie de l’institut politique Horasis. Plus de 350 dirigeants de multinationales et d’entreprises d’une soixantaine de pays et de territoires se sont retrouvés à Binh Duong lors de ce forum, s’est réjoui Trân Thanh Liêm, président du comité populaire provincial.«Cet évènement exceptionnel nous a permis de prendre connaissance de nouveaux modèles de développement susceptibles de limiter les effets négatifs du processus d’industrialisation et d’urbanisation. Nous recherchons maintenant les mesures les plus appropriées pour mieux répartir les ressources de la province, dynamiser le développement économique, intensifier l’intégration internationale et faire de Binh Duong une province intelligente», a-t-il indiqué.À ce jour, la province de Binh Duong a attiré 2,2 milliards de dollars d’investissements directs étrangers. Troisième collectivité locale préférée des investisseurs étrangers, derrière Hanoï et Hô Chi Minh-ville, Binh Duong développe plus de 3500 projets de 64 pays et territoires.«Binh Duong attire des investisseurs dans divers domaines et nous nous réjouissons de constater que beaucoup d’entre eux utilisent des technologies respectueuses de l’environnement. La quasi-totalité des projets relèvent des secteurs de la manufacture, des technologies de l’information, des services logistiques et du développement urbain», indique Trinh Thanh Long, directeur adjoint du service provincial de l’Investissement.Ces belles performances s’expliquent en partie par la forte implication des autorités qui se démènent pour promouvoir la province à l’international. Outre d’avoir signé des conventions de coopération avec 10 collectivités locales étrangères, Binh Duong accueille chaque année de nombreuses délégations étrangères et organise des conférences de promotion à destination des marchés prometteurs, tels que le Japon, Singapour, l’Italie, les Pays-Bas, les États-Unis ou encore le Canada. – VOV/VNA