Photo d'illustration: binhduong.gov.vn



Binh Duong (VNA) - La province méridionale de Binh Duong se concentre sur la formation de travailleurs hautement qualifiés pour atteindre son objectif de 1,2-1,3 milliard de dollars d’investissement étranger en 2022.



Vu un développement industriel rapide, la demande de Binh Duong en matière de main-d'œuvre, en particulier de ressources humaines de haute qualité, est assez importante.



Selon le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Binh Duong compte actuellement 22 établissements publics de formation professionnelle, ce qui représente 20,4% des établissements de formation professionnelle de la localité.



Cependant, les écoles publiques de formation professionnelle se heurte à de nombreuses difficultés et obstacles, a estimé Pham Van Tuyen, directeur adjoint du Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.



Il est important de les aider à surmonter ces difficultés, tout en prenant des mécanismes et politiques favorables à la coopération avec des entreprises pour améliorer la qualité de la formation professionnelle, a-t-il indiqué.



Le Comité provincial du Parti a publié le programme 19/CTr-TU concernant la formation de ressources humaines hautement qualifiées. D'ici 2045, les ressources humaines de la province devront répondre aux exigences d'un centre de fabrication et de services intelligents, d'un centre de start-up et d'innovation, être en mesure d’appliquer des technologies modernes dans tous les aspects socio-économiques d’une ville intelligente.



Les tâches et les solutions consistent à constituer une base de données d'excellents étudiants, à se concentrer sur l'introduction des métiers de l'ère numérique et de la révolution industrielle 4.0, soutenir les universités pour développer des formations haute qualité... -VNA