Nguyen Van Danh, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Duong, prend la parole lors de la conférence. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud), le Service du commerce du Vietnam à Singapour et la Chambre d'industrie et de commerce chinois de Singapour (SCCCI) ont conjointement organisé le 10 mars une conférence intitulé "Promouvoir l'investissement et le commerce avec les partenaires singapouriens".

Il s'agissait d'une activité importante dans le cadre d’un voyage d'affaires de SCCCI au Vietnam du 6 au 10 mars 2023 afin d’étudier le marché, de rechercher des opportunités d'investissement, de promouvoir les investissements dans l'industrie, le commerce et les services dans les localités du Vietnam.

S'exprimant lors de la conférence, Nguyen Van Danh, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Duong a affirmé que la province souhaitait être soutenu par les parties pour appeler les investissements dans des secteurs de haute technologie, respectueux de l'environnement, à faible intensité de main-d'œuvre et à forte valeur ajoutée.

Présent à la conférence, Cao Xuan Thang, premier secrétaire du Service du commerce du Vietnam à Singapour, a présenté les potentiels et les opportunités de coopération en matière d'investissement dans l’industrie, le commerce et les services de Singapour au Vietnam. Il a cité les opportunités et les avantages apportés par les accords de libre-échange dont les entreprises des deux pays pouvaient bénéficier.

Singapour se classe troisième parmi 65 pays et territoires investissant à Binh Duong, avec 278 projets d'une valeur totale de près de 6 milliards de dollars.

SCCCI est une grande organisation réputée à Singapour, regroupant environ 5.000 entreprises membres et plus de 160 membres qui sont des associations professionnelles, représentant plus de 40.000 entreprises, y compris des entreprises financières, multinationales, PME, ... qui opèrent à la fois dans l’industrie et le commerce. - VNA