Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - Une usine de transformation de déchets quotidiens en engrais organiques, qui serait actuellement la plus grande du genre au Vietnam et même en Asie du Sud-Est, a été mise en service dans la province méridionale de Binh Duong.

Cette usine, d'une capacité de production quotidienne de 840 tonnes, est la troisième du genre exploitée par la société par actions de l'Eau et de l'Environnement de Binh Duong ( Biwase). Ses trois usines de transformation de déchets en engrais organiques ont une capacité combinée de 1.680 tonnes par jour.

Biwase est devenu le plus grand fabricant d'engrais biologiques au Vietnam. Ses produits labellisés Con Voi Binh Duong sont largement utilisés par les riziculteurs et les fruiticulteurs dans le delta du Mékong, le Centre et le Sud-Est du pays.-VNA