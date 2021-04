Dans l’usine d'eau de Tan Hiep. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – L’usine de production d'eau propre de Tan Hiep dans la province de Binh Duong, un centre industriel du Sud du Vietnam, a commencé à fonctionner le 15 avril, avec une capacité optimale de 250.000 mètres cubes (m3) par jour après un projet de modernisation.

Placée sous la gestion de la société par actions des eaux et de l’environnement de Binh Duong (BIWASE), l'usine traite de l'eau de la rivière Dong Nai pour l'approvisionnement des entreprises et habitants de la ville de Thu Dau Mot, des villes de Tan Uyen et Ben Cat, des districts de Bac Tan Uyen et Bau Bang.

D'un investissement de plus d’un milliard de dongs, soit 43,4 millions de dollars, le projet d’augmentation de la capacité de l’usine d'eau de Tan Hiep de 100.000 m3 par jour était l’un des plus importants du genre dans la région Sud-Est et même au Vietnam.

Il a été doté de 16 millions de dollars de prêts de la Banque asiatique de développement (BAD) et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), via une garantie gouvernementale.

Chikahiro Masuda, représentant du Bureau de la JICA Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que grâce à cette aide publique au développement (APD), la JICA avait accordé le premier prêt dans le cadre de financement des investissements du secteur privé pour le secteur de l'eau au Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que le projet contribuerait au développement socio-économique local et aux relations entre les parties concernées et les autorités de Binh Duong.-VNA