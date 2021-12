Binh Duong (VNA) - Le tourisme est l’un des secteurs de Binh Duong les plus durement touchés par la quatrième vague épidémique de Covid-19, apparue fin avril dans le pays. Pour permettre au secteur de redécoller, la province méridionale intensifie les campagnes de promotion.



Binh Duong accueille les 21 et 22 novembre 2021 les premiers touristes de Hô Chi Minh-Ville depuis la quatrième vague épidémique de Covid-19 . Photo: baobinhduong.vn

Surnommé “l’industrie sans fumée”, le tourisme est le fer de lance de l’économie de Binh Duong. Pour présenter la région auprès des touristes vietnamiens et étrangers, le centre de promotion touristique relevant du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme participe à de nombreux salons et festivals touristiques.



En 2020, les autorités se sont rapprochées des localités avoisinantes pour développer le tourisme et proposer de nouveaux circuits interrégionaux, explique Trân Thanh Liêm, président du comité populaire provincial.



«Binh Duong fait partie des six provinces du Sud-Est qui participent au programme de développement du tourisme régional initié par Hô Chi Minh-ville. Les voyagistes de la mégapole du Sud nous ont aidés à créer de nouveaux circuits interrégionaux», ajoute-t-il.



Soucieuse de proposer des produits adaptés au goût des touristes étrangers, la province a décidé de valoriser les activités fluviales sur les rivières de Saigon et de Dông Nai. Les villages dits «de métiers traditionnels» et les jardins fruitiers sont également prêts à accueillir les visiteurs et des circuits dédiés à un tourisme spirituel ou sportif ont été mis en place.



«La province a mis tout en œuvre pour améliorer la qualité des services et les infrastructures et valoriser le patrimoine culturel et historique. Nous favorisons aussi les investissements dans le tourisme», indique Nguyên Thanh Phong, directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Binh Duong.

Soucieuse de proposer des produits adaptés au goût des touristes étrangers, Binh Duong décide de valoriser les activités fluviales. Photo: baodulich.net



Depuis le début du mois de décembre, l’Association du Tourisme de Binh Duong a organisé plusieurs activités pour attirer les touristes vietnamiens. Un centre de présentation des spécialités du terroir devrait être inauguré bientôt.



Binh Duong est une destination parfaitement sécurisée car de nombreuses mesures anti-Covid-19 ont été prises par les autorités afin de protéger la santé et le bien-être des touristes. -VOV/VNA