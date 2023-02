Binh Duong honorée pour la 5e fois consécutive en tant que communauté intelligente exemplaire du monde. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Forum des communautés intelligentes (ICF) a publié vendredi sa liste des 21 communautés intelligentes exemplaires du monde en 2023, où figure la province vietnamienne de Binh Duong.L’ICF a fait sa sélection en se basant sur six critères: connectivité haut débit, main-d'œuvre qualifiée, innovation, égalité dans l’accès au numérique, durabilité et plaidoyer.Binh Duong met en œuvre son projet de ville intelligente depuis 2016. En plus d’une transformation numérique généralisée, les sociétés de la province appliquent des programmes de développement durable impliquant l'utilisation d'énergies propres et renouvelables.C’est la 5e année consécutive où cette province du Sud Vietnam fait partie des 21 communautés intelligentes exemplaires du monde. - VOV/VNA