Binh Duong(VNA) - Le secrétaire général de la Chambre de commerce européenne (EuroCham), Erwin Debarea, a déclaré que la province méridionale de Binh Duong dispose de potentiel d'attirer des investisseurs dans les industries vertes telles que la haute technologie, la transformation numérique, l'atténuation du changement climatique et la protection de l'environnement vers une croissance verte et un développement durable - domaines d'intérêt et prioritaires pour les investisseurs européens.

Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec les autorités provinciales le 27 juin, Erwin Debarea, à la tête d’une délégation de l’EuroCham chargée d'explorer l'environnement d'investissement dans le pôle industriel du Sud, a souligné l'attractivité de Binh Duong.

Il a souligné deux raisons majeures faisant de Binh Duong un bon choix pour les investisseurs européens : la transparence et un soutien efficace aux investisseurs.

Erwin Debarea a exprimé l'espoir que les autorités de Binh Duong continueront d'aider les entreprises européennes à élargir leurs opérations dans la localité, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Europe et les membres d'EuroCham.

Pour sa part, le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Danh a affirmé que Binh Duong a toujours été l'une des localités phares du pays en termes de développement socio-économique et d'attraction des IDE, ajoutant que l'Europe est un partenaire prometteur pour Binh Duong.

La province a attiré 403 projets d'IDE de 24 pays et territoires avec un capital total de plus de 6,8 milliards de dollars.

Binh Duong a mis en place des partenariats avec des partenaires européens par le biais de conférences et de réunions en ligne avec des localités en Europe et des agences diplomatiques, des organisations internationales et des partenaires au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas et au Danemark.

En particulier, la ville intelligente de Binh Duong est entrée dans le Top 7 des communautés intelligentes 2022 du Forum de la communauté intelligente dans le monde, a-t-il ajouté.- VNA