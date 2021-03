La conférence en ligne tenue le 9 mars pour promouvoir l'investissement japonais dans cette province du Sud. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - Binh Duong s'est engagé à créer les meilleures conditions possibles pour les investisseurs, en particulier ceux du Japon, a déclaré le président du Comité populaire provincial Nguyen Hoang Thao lors d'une conférence en ligne tenue le 9 mars pour promouvoir l'investissement japonais dans cette province du Sud.

S'adressant à plus de 180 entreprises japonaises lors de l'événement, Nguyen Hoang Thao les a invitées à se rendre à Binh Duong pour voir de leurs propres yeux la situation dans la province après le contrôle de la pandémie de COVID-19.

Selon lui, malgré le COVID-19, le produit intérieur brut régional (GRDP) local a augmenté de 6,91% en 2020. Cette année, au 15 février, Binh Duong a attiré 301 millions de dollars d'investissements étrangers, en hausse de 63% sur un an.

À ce jour, la province a attiré près de 4.000 projets d'IDE d'une valeur de 35,8 milliards de dollars, se classant au troisième rang du pays, après seulement Ho Chi Minh Ville et Hanoï. Les investisseurs japonais possédaient 323 projets d'une valeur de 5,7 milliards de dollars, le plus élevé parmi 66 pays et territoires investissant à Binh Duong.

Le responsable a déclaré que les autorités locales travailleraient sans cesse pour améliorer l’environnement d’investissement de Binh Duong et soutenir le développement des entreprises opérant dans la localité en complétant ses infrastructures socio-économiques.

La province appelle à investir dans les ports des rivières Sai Gon, Dong Nai et Thi Tinh et à déployer des mesures pour atténuer les embouteillages sur un certain nombre d'axes routiers clés.

Les investisseurs japonais participants ont pris note de l'infrastructure complète de Binh Duong et ont déclaré qu'ils souhaitaient investir et louer des ateliers, tout en prêtant attention à l'approvisionnement local en électricité pour les projets de production et de logement des travailleurs.

Les responsables de Binh Duong les ont informés que la localité avait également développé des complexes de parcs industriels et de zones résidentielles et de services pour les experts et les travailleurs.-VNA