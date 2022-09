Séance de travail entre la délégation de la province de Binh Duong et la direction de l'hôpital Hermanos Ameijeiras à La Havane. Photo: VNA



La Havane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail à Cuba, une délégation de la province de Binh Duong (Sud) conduite par Nguyen Hoang Thao, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, a eu le 13 septembre une séance de travail avec la Chambre de commerce de Cuba.

Lors de la réunion, Nguyen Hoang Thao a informé la partie cubaine de la situation économique de Binh Duong, dont une croissance de 6,85% au premier semestre 2022.

En outre, Binh Duong compte plus de 4.000 projets d'investissements étranger d'un montant total de 39,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des trois provinces attirant le plus d'IDE dans le pays, a-t-il fait savoir.

Le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Binh Duong a également déclaré apprécier le potentiel de Cuba, souhaitant ainsi promouvoir la coopération et l'investissement dans les domaines de la santé, des applications biologiques, de la production d'appareils électroménagers, de meubles, de vêtements, de chaussures, etc.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce de Cuba, Antonio Luis Carricarte Corona, a affirmé que Cuba voulait s'inspirer du modèle de coopération entre Binh Duong et Singapour, les Pays-Bas, la Chine et le Japon, pour développer sa zone économique spéciale de Mariel, la première et unique zone économique de Cuba à l’heure actuelle.

Le même jour, la délégation du Comité provincial du Parti de Binh Duong a travaillé avec la direction de l'hôpital Hermanos Ameijeiras à La Havane. A cette occasion, le directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Thanh Toan, a suggéré à Cuba et au Vietnam de coopérer pour développer le tourisme médical. -VNA