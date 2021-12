Binh Duong (VNA) – Le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) a organisé jeudi 9 décembre une conférence pour promouvoir les investissements en provenance d’Europe dans le contexte de la «nouvelle normalité».

Vue de la conférence de promotion des investissements à Binh Duong, le 9 décembre. Photo : VNA

Lors de l’événement, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Mai Hung Dung, a déclaré qu’à la mi-décembre, Binh Duong avait attiré 2 milliards de dollars d’investissements étrangers directs, se classant deuxième au niveau national.

Plus précisément, la province a enregistré 64 nouveaux projets, 24 autres avec ajustement de capital et 161 projets d’investissement sous forme de contributions en capital et d’achat d’actions.

Jusqu’à présent, Binh Duong a accueilli 4.011 projets à capitaux étrangers avec un capital social total de 37 milliards de dollars provenant de 65 pays et territoires.

Malgré l’épidémie de Covid-19 cette année, l’indice de production industrielle de la province a progressé d’environ 4,5% par an. Les exportations et les importations ont bondi respectivement de 13,5% et 14,7%, à 31,5 milliards et 24,6 milliards de dollars, résultant en un excédent commercial de 6,8 milliards de dollars.

Le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Alain Cany, a déclaré que les entreprises européennes avaient choisi Binh Duong comme l’une des trois premières destinations en raison de sa situation géographique favorable, de ses infrastructures de transport complètes et de son environnement des affaires convivial.

Toujours selon le responsable, Binh Duong est l’une des principales localités du Vietnam à s’adapter de manière flexible et à contrôler rapidement le Covid-19 pour le redressement économique.

Le directeur du Département provincial de l’industrie et du commerce, Nguyên Thanh Toan, a déclaré que Binh Duong s’est engagé dans une nouvelle période d’investissement.

La province accorde la priorité aux investissements des pays développés et des partenaires potentiels du monde entier dans les secteurs de haute technologie, respectueux de l’environnement et à faible intensité de main-d’œuvre ; les services financiers et logistiques, l’industrie de soutien et l’agriculture de haute technologie, en particulier dans le parc industriel scientifique et technologique de Binh Duong.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Mai Hung Dung a promis que les autorités provinciales accompagneront toujours et offriront tout le soutien possible aux investisseurs étrangers, y compris européens. – VNA