Dang Minh Hung (droite), vice-président du Comité populaire de Binh Duong, et Kheng Hang Huon, secrétaire d’Etat du ministère cambodgien des Cultes et des Religions. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) – Une délégation du ministère cambodgien des Cultes et des Religions a effectué le 6 décembre une visite de travail dans la province de Binh Duong (Sud).



Recevant cette délégation, Dang Minh Hung, vice-président du Comité populaire de Binh Duong, l’a informée des réalisations socio-économiques remarquables de sa localité, dont un revenu par habitant de 130 millions de dôngs. Binh Duong recense actuellement plus de 3.500 entreprises à participation étrangère d’un capital total de plus de 31 milliards de dollars. Elle occupe la 3e place nationale en termes d’investissement étranger, après Ho Chi Minh-Ville et Hanoï.



S’agissant des activités religieuses, Dang Minh Hung a indiqué que sa province comptait sept religions avec plus de 310 établissements de culte et 1.300 dignitaires religieux. Les autorités locales favorisent toujours les activités de ces religions.



Kheng Hang Huon, secrétaire d’Etat du ministère cambodgien des Cultes et des Religions, également chef de la délégation cambodgienne, a affirmé que cette visite avait pour objet d’acquérir des expériences vietnamiennes dans les affaires religieuses et le développement socio-économique. Selon lui, elle contribuera également à l’amélioration de la compréhension mutuelle et à l’approfondissement de la solidarité entre les Cambodgiens et les Vietnamiens.



A cette occasion, Kheng Hang Huon a réaffirmé que les Cambodgiens gardaient toujours en mémoire les grands sacrifices des soldats volontaires vietnamiens pour les aider à renverser le régime génocidaire. -VNA