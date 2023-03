Photo : VNA



Binh Dinh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) et les autorités de quatre provinces du Sud du Laos (Attapu, Champasak, Salavan, Sekong) ont signé le 30 mars des accords de coopération pour la période 2021 – 2025.

La province de Binh Dinh a signé des accords de coopération avec les localités lao dans divers domaines tels que l’investissement, l'agriculture, l'éducation, la santé, la science et la technologie, le tourisme, les relations extérieures... En outre, ils ont convenu de se coordonner dans le choix d'un ouvrage d'amitié adapté à leur besoin et à leur capacité financière pour sa mise en œuvre.

S’exprimant à cette occasion, le président du Comité populaire de la province de Binh Dinh, Pham Anh Tuan, a informé les responsables lao des potentiels et des avantages de la coopération entre sa localité et les provinces lao.

« La signature des accords de coopération est un événement politique important, ouvrant une nouvelle phase de coopération entre Binh Dinh et quatre provinces lao dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie, la culture, le tourisme, l'éducation et la formation », a estimé Pham Anh Tuan.

Au cours de la période 2016-2020, Binh Dinh a envoyé 38 missions à visiter et travailler dans les provinces du Sud du Laos ; a accueilli 56 missions lao venues pour travailler. Binh Dinh a accordé des centaines de bourses à des étudiants lao.



La province a encouragé et accordé des aides financières pour aider les quatre provinces du Laos à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles et des inondations ; renforcé la promotion du commerce et du tourisme, la présentation de produits et de marchandises locaux au Laos. La page Web de coopération entre Binh Dinh et quatre provinces du Laos a vu le jour, contribuant à présenter l’homme, la nature, la culture de chaque localité…- VNA