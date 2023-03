La conférence de dissémination des résultats du projet PURSEA, le 16 mars à l’Université de Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une conférence de dissémination des résultats du projet PURSEA (Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique) s’est tenue le 16 mars à Hanoï. L'événement avait pour thème l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement d'une université.

Le projet Eramus+ CBHE 609879 "Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique" (PURSEA), qui fait partie des projets Erasmus + K2, dure de 2020 à 2023.

Il rassemble 16 institutions universitaires et de recherche, dont six vietnamiens : l'Université de Hanoï (UH), l'Université d'architecture de Hanoï, l'École supérieure des communications et des transports, l'Université des sciences et des technologies (relevant de l'Université de Dà Nang), l'Université d'économie et de droit ainsi que l'Université des sciences sociales et humaines (relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville). Deux établissements cambodgiens complètent la liste : l'Institut de technologie du Cambodge et l'Université des sciences de la santé du Cambodge.

Les établissements européens assurent le transfert d'expérience et d'expertise dans le domaine de la gouvernance universitaire. L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) soutient l'UH dans la coordination et la gestion financière et administrative du projet.

Renforcer les compétences en gouvernance universitaire

Le projet PURSEA a pour but de renforcer les compétences en gouvernance universitaire pour le personnel des huit universités précités, en définissant et mettant en œuvre un plan stratégique contextualisé. Il vise trois objectifs : élaborer les méthodes et outils nécessaires à l'amélioration des plans stratégiques de développement et à la conception des plans d'action opérationnels pour les universités partenaires ; mettre en œuvre un plan d'action prioritaire dans chaque université partenaire, avec son dispositif de pilotage et d'accompagnement au changement ; élaborer les outils pour mutualiser et diffuser l'expertise régionale en planification stratégique ainsi qu'en procédures de gouvernance et de gestion des universités. Il est construit autour des dix lots d'activités (d'échange d'expériences et de pratiques) confiés à 16 établissements membres.

"Pendant trois ans, l'équipe du projet a réalisé d'importantes activités permettant aux universités bénéficiaires de définir leurs priorités, d'élaborer leur stratégie de développement et leur plan d'action. Les résultats du projet sont d'autant plus significatifs que les universités vietnamiennes et cambodgiennes suivent la voie de l'autonomie", affirme Nguyên Van Trào, recteur de l'UH. Il ajoute : "Un guide est en cours d'élaboration et sera publié en juillet prochain. Ce sera un outil très efficace pour accompagner les universités en Asie du Sud-Est dans leur processus de développement".

Toujours selon lui, en tant que membre partenaire et coordinateur du projet, l'UH est pleinement consciente de l'importance de l'innovation de la gouvernance universitaire. "Grâce au projet PURSEA, notre équipe a élaboré la stratégie de développement pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045. Des plans d'action annuels et pluriannuels ont été élaborés sur la base de cette stratégie".

Un exemple de coopération Vietnam - UE

"Ce genre de projet pilote est exactement ce que nous, en tant qu'Union Européenne (UE), voulons réaliser avec le programme Erasmus de renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur (CBHE). L'UE soutient ces projets de coopération internationale parce qu'ils se concentrent sur la pertinence, la qualité, la modernisation et la réactivité de l'enseignement supérieur dans les pays partenaires, tels que le Vietnam. L'objectif est de favoriser le rétablissement socio-économique, la croissance inclusive et la prospérité", souligne Giorgio Aliberti, ambassadeur et chef de la délégation de l'UE au Vietnam.

L'UE a lancé un nouveau cycle du programme ERASMUS+ pour la période 2021-2027. Au cours des cinq prochaines années, ce programme fournira un montant total de 26,2 milliards d'euros au niveau mondial, dont 30% seront investis dans des projets de coopération et d'élaboration de politiques publiques.

"Grâce aux possibilités offertes par le programme Erasmus, l'UE s'est pleinement engagée à promouvoir et à soutenir la modernisation de l'enseignement supérieur au Vietnam. Nous visons également à renforcer la coopération entre le Vietnam, d'autres pays d'Asie et l'Europe. Le projet +Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est Asiatique+ (PURSEA) est un parfait exemple de cette coopération, dit l'ambassadeur. Ce consortium de 16 membres, dont deux universités cambodgiennes et six universités vietnamiennes, nous permet de partager nos expériences en matière de formulation et de mise en œuvre de stratégies de développement des universités, tout en contribuant à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation de ces dernières".

C'est important dans le domaine de l'éducation de mettre en pratique, de prendre ses responsabilités et de diffuser les connaissances. Dans le cadre du projet PURSEA, cette diffusion de connaissances se fera à court, moyen et long terme, marque Laurent Sermet, directeur Asie-Pacifique de l'AUF.

Il ajoute que l'AUF est également en train de développer un nouveau projet, nommé APSIDE, sur l'assurance qualité de la gestion dans les universités, y compris la gestion de la délivrance des diplômes. "Ce projet sera la suite logique du projet PURSEA dans le domaine de la gouvernance universitaire". -CVN/VNA