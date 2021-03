Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence en ligne pour faire le bilan du Programme global sur la réforme de l'administration publique pendant la période 2011-2020 et élaborer le Programme pour 2021-2030 a été organisée jeudi à Hanoï, sous l'égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a souligné que cette réforme constituait toujours un contenu important dans la ligne de Renouveau du Parti, dans les options, politiques et lois de l'État.

La réforme de l'administration publique est déterminée comme l'une des trois mesures importantes pour mettre en œuvre la stratégie de développement socio-économique pendant la période 2011-2020. Elle a créé un changement radical dans la conscience chez le contingent de cadres et de fonctionnaires au sein de tous les organes administratifs.

Selon Truong Hoa Binh, également chef du Comité de pilotage de la réforme de l'administration publique, la réforme institutionnelle s’est vue accorder une grande attention de la part des agences publiques de tout le système politique, du niveau central au niveau local. Les droits de l'homme, de liberté et de démocratie des citoyens sont renforcés dans les lois civiles, politiques, économiques, culturelles et sociales. Plus de 8.600 documents ont été promulgués par les ministères depuis 2012.

La réforme des formalités administratives, qui est considérée comme une étape importante, a été fortement déployée à tous les niveaux administratifs, permettant d'économiser plus de 18 millions de jours de travail/an, soit l’équivalent plus de 6.300 milliards de dôngs/an. Au niveau central, 12 organisations au niveau de département et équivalent, 4 départements généraux ont été supprimés.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh. Photo: VNA



Les exigences en matière de réforme administrative, de transformation numérique nationale, d’édification de l’e-gouvernement ont incité de nombreuses agences publiques à réformer leurs méthodes de travail.

Les résultats obtenus dans la réforme administrative se sont expliqués par les efforts et la direction drastique, flexible et créative du gouvernement, du Premier ministre et des responsables des ministères, secteurs et localités.

Cependant, quelques objectifs en matière de réforme administrative n'ont pas été atteints comme prévu, a noté le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh.

Il a demandé d’analyser les résultats, lacunes et limites dans la mise en œuvre du Programme global pendant la période 2011-2020 pour tirer des leçons et édifier un meilleur plan pour la période 2021-2030. -VNA