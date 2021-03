La conférence de bilan du Programme global de réforme administrative publique pour la période 2011-2020 est organisée ce jeudi 18 mars à Hanoï sous l’égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La conférence de bilan du Programme global de réforme administrative publique pour la période 2011-2020 et d’élaboration d’un autre pour la période 2021-2030 a été organisée en ligne ce jeudi 18 mars à Hanoï par le Comité de direction de réforme administrative du gouvernement, sous l’égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

S'exprimant lors de l'ouverture, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, chef du Comité de direction de réforme administrative du gouvernement, a souligné que la réforme administrative était toujours un contenu important dans la ligne de renouveau du Parti, dans l’option, la politique et la loi de l'État. La réforme administrative est considérée comme l'une des trois solutions importantes pour mettre en œuvre la stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020. Elle crée un changement fondamental dans la conscience des cadres et des fonctionnaires de l'ensemble du système des agences administratives.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s'exprime lors de la conférence de bilan. Photo : VNA



Selon le vice-Premier ministre, la réforme institutionnelle est un contenu intéressé des agences publiques du système politique, du niveau central au niveau local. Les droits de l'homme, le droit de liberté et de démocratie des citoyens sont hautement estimés dans les lois civiles dans différents domaines comme politique, économie, culture et société. Le nombre total de documents normatifs que les ministères ont émis depuis 2012 s’élève à 8.600.



La réforme des formalités administratives est une percée et est fortement déployée à tous les niveaux administratifs, permettant d'économiser plus de 18 millions de jours de travail par an, soit plus de 6.300 milliards de dongs par an.



Ces résultats obtenus montrent que le gouvernement, le Premier ministre et les chefs des ministères, secteurs et localités font de gros efforts ; sont drastiques, flexibles et créatifs dans l’amélioration de l'efficacité des tâches de réforme administrative en cours.



Cependant, Truong Hoa Binh a également estimé que, malgré les résultats positifs, la réforme administrative laisse encore à désirer. Alors, il a demandé aux délégués participant à la conférence de discuter et d'analyser les réalisations, les limites et les lacunes dans la mise en œuvre du programme pour la période 2011-2020 pour tirer des leçons, donner des propositions pour le Programme global de réforme administrative publique pour la période 2021-2030. -VNA