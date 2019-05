Les produits vietnamiens occupent la plupart des rayons dans les supermarchés au Vietnam (photo: congthuong.vn)

Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé lundi soir une exposition sur les acquis du mouvement «Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes» et une conférence pour faire le bilan de ses activités dans le cadre de ce mouvement lancé il y a 10 ans.



«Grâce à cette conférence-bilan, nous avons mis en lumière les expériences et les modèles les plus efficaces de notre secteur dans le déploiement de ce mouvement", indique Lê Viêt Nga, directrice adjointe du département du marché domestique, rattaché au ministère de l’Industrie et du Commerce.

"À notre avis, il importe toujours de poursuivre les quatre groupes de solutions concernant les politiques, la protection des consommateurs et des producteurs domestiques, la promotion commerciale et la gestion du marché. Nous trouverons aussi de nouvelles solutions pour que les produits vietnamiens conquièrent les Vietnamiens», a-t-elle ajouté. -VOV/VNA