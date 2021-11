Des travailleurs dans une usine de confection pour l'exportation de Garco 10 de la Compagnie générale de la confection 10. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence intitulée "Dialogue pour lever les difficultés des entreprises de la ville de Hanoï dans le contexte de la pandémie de COVID-19" aura lieu le 6 novembre dans la ville, a-t-on appris du Centre de Hanoï pour la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme.

La conférence sera organisée par le Comité populaire de Hanoï, ledit centre et le Service municipal du Plan et de l’Investissement. Cet événement est prévu d’accueillir environ 150 délégués qui sont des représentants de ministères et secteurs du ressort central, des dirigeants de Hanoï ; des responsables de services, d’associations, de secteurs, d’entreprises vietnamiennes opérationnelles dans la ville.

La conférence est une activité visant à mettre en œuvre la résolution n° 02/NQ-CP du 1er janvier 2021 du gouvernement sur la poursuite de l'exécution des principales tâches et solutions pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer la compétitivité nationale en 2021, la résolution n° 105/NQ -CP du 9 septembre 2021 du gouvernement relative à l’assistance aux entreprises, coopératives et familles d’affaires dans la pandémie de COVID-19.

Lors de la conférence, les délégués entendront un rapport sur la situation du développement socio-économique et les résultats de la résolution des difficultés des entreprises ; des solutions pour la relance économique et le développement de la ville dans les temps à venir.

Auparavant, le 19 octobre, le Comité populaire de Hanoï et le Centre de Hanoï pour la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme ont organisé avec succès une conférence intitulée « Dialogue pour lever les difficultés des entreprises à participation étrangère dans la ville de Hanoï dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 ». -VNA